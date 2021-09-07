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Резервы Украины выросли до максимума за 9 лет благодаря помощи МВФ

Автор: Александр Белоус

Размер международных резервов Украины в течение августа 2021 года вырос на 2 663,33 млн долларов (на 9,2%). На 1 сентября размер резервов составил 31 614,45 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

По данным НБУ, с начала года резервы выросли на 2 481,56 млн долларов (на 8,5%).

Таким образом, размер резервов достиг максимума за девять лет. Больший размер был на 1 мая 2012 года - 31 661 млн долларов.

Напомним, Международный валютный фонд в августе перечислил Украине 2,7 млрд долларов за счет допэмиссии специальных прав заимствования (SDR) на 650 млрд долларов. МВФ выделяет эти средства всем странам-членам фонда на восстановление экономики после коронакризиса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров планирует направить средства из 2,7 млрд долларов от МВФ на социальные выплаты.

Отметим, в июле Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по размеру международных резервов Украины к концу 2021 года на 1,5 млрд долларов до 31,3 млрд долларов.

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Национальный банк Украины