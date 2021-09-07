Резерви України зросли до максимуму за 9 років завдяки допомозі МВФ

Розмір міжнародних резервів України протягом серпня 2021 року зріс на 2 663,33 млн доларів (на 9,2%). На 1 вересня розмір резервів склав 31 614,45 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
За даними НБУ, з початку року резерви зросли на 2 481,56 млн доларів (на 8,5%).
Таким чином, розмір резервів досяг максимуму за дев'ять років. Більший розмір був на 1 травня 2012 року - 31 661 млн доларів.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд у серпні перерахував Україні 2,7 млрд доларів за рахунок додаткової емісії спеціальних прав запозичення (SDR) на 650 млрд доларів. МВФ виділяє ці кошти всім країнам-членам фонду на відновлення економіки після коронакризи.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів планує направити кошти з 2,7 млрд доларів від МВФ на соціальні виплати.
Відзначимо, в липні Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз за розміром міжнародних резервів України до кінця 2021 року на 1,5 млрд доларів до 31,3 млрд доларів.