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НБУ улучшил прогноз по размеру международных резервов

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Украина, Четверг 22 июля 2021 16:04
НБУ улучшил прогноз по размеру международных резервов Фото: Национальный банк Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует размер международных резервов Украины к концу 2021 года на уровне 31,3 млрд долларов. Это на 1,5 млрд долларов больше, чем апрельский прогноз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НБУ.

Согласно обновленному прогнозу НБУ, в 2022 году резервы вырастут до 31,6 млрд долларов (ранее ожидалось 29,3 млрд долларов). В 2023 году резервы составят 31,7 млрд долларов (ранее ожидалось 29,1 млрд долларов).

"Выполнение программы сотрудничества с МВФ позволит привлечь предусмотрен объем официального финансирования и удешевить другие привлечение на внешнем и внутреннем рынках. Это также позволит удерживать международные резервы на уровне 29-31 млрд долларов в 2021-2023 годах", - говорится в сообщении НБУ.

НБУ улучшил прогноз по размеру международных резервов

Как сообщало РБК-Украина, размер международных резервов Украины в течение 2020 года вырос на 3 830,71 млн долларов (на 15,1%). На 1 января 2021 года размер резервов составил 29 132,89 млн долларов и достиг максимума за восемь лет.

На 1 июля 2021 года размер резервов сократился до 28 357,7 млн долларов.

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