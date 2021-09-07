Резервы Украины выросли до максимума за 9 лет благодаря помощи МВФ

Размер международных резервов Украины в течение августа 2021 года вырос на 2 663,33 млн долларов (на 9,2%). На 1 сентября размер резервов составил 31 614,45 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

По данным НБУ, с начала года резервы выросли на 2 481,56 млн долларов (на 8,5%). Таким образом, размер резервов достиг максимума за девять лет. Больший размер был на 1 мая 2012 года - 31 661 млн долларов.