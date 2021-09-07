Резерви України зросли до максимуму за 9 років завдяки допомозі МВФ

Розмір міжнародних резервів України протягом серпня 2021 року зріс на 2 663,33 млн доларів (на 9,2%). На 1 вересня розмір резервів склав 31 614,45 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

За даними НБУ, з початку року резерви зросли на 2 481,56 млн доларів (на 8,5%). Таким чином, розмір резервів досяг максимуму за дев'ять років. Більший розмір був на 1 травня 2012 року - 31 661 млн доларів.