ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Резерви України зросли до максимуму за 9 років завдяки допомозі МВФ

Новость на русском →
Україна, Вівторок 07 вересня 2021 11:01
Резерви України зросли до максимуму за 9 років завдяки допомозі МВФ Фото: міжнародні резерви України зросли до 31,6 млрд доларів (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Розмір міжнародних резервів України протягом серпня 2021 року зріс на 2 663,33 млн доларів (на 9,2%). На 1 вересня розмір резервів склав 31 614,45 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Резерви України зросли до максимуму за 9 років завдяки допомозі МВФ

За даними НБУ, з початку року резерви зросли на 2 481,56 млн доларів (на 8,5%).

Резерви України зросли до максимуму за 9 років завдяки допомозі МВФ

Таким чином, розмір резервів досяг максимуму за дев'ять років. Більший розмір був на 1 травня 2012 року - 31 661 млн доларів.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд у серпні перерахував Україні 2,7 млрд доларів за рахунок додаткової емісії спеціальних прав запозичення (SDR) на 650 млрд доларів. МВФ виділяє ці кошти всім країнам-членам фонду на відновлення економіки після коронакризи.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів планує направити кошти з 2,7 млрд доларів від МВФ на соціальні виплати.

Відзначимо, в липні Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз за розміром міжнародних резервів України до кінця 2021 року на 1,5 млрд доларів до 31,3 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
NEWS
У Раді розповіли, коли розглянуть закон про олігархів
У Раді розповіли, коли розглянуть закон про олігархів
DAILY
Пенсії, податки та олігархи. Чим займеться Рада цієї осені
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пенсії, податки та олігархи. Чим займеться Рада цієї осені