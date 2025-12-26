Резервне живлення і міні-ТЕЦ: Кличко показав, як Київ зміцнив енергостійкість за рік

Як пише РБК-Україна , про це розповів мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, підбиваючи підсумки 2025 року.

За його словами, Київ послідовно зміцнює свою енергостійкість. Щоб столиця могла функціонувати навіть у найскладніших умовах.

"Завдяки міським програмам співфінансування тисяча багатоповерхових будинків уже мають статус енергостійких. Ми закупили та залучили від партнерів резервні джерела живлення, підготували генератори та збільшили кількість пересувних котелень", - написав Віталій Кличко.

Він повідомив, що для житлових будинків місто закупило 4,5 тис. одиниць резервного живлення. Також збільшено до 70 кількість пересувних котелень, підготовлено майже 300 генераторів різної потужності.

Окремий напрям, за словами Кличка, - заклади освіти та критична інфраструктура. 85% шкіл і дитсадків вже забезпечені резервним живленням. Також ним забезпечені більшість медзакладів та обʼєктів критичної інфраструктури.