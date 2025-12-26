ua en ru
Резервное питание и мини-ТЭЦ: Кличко показал, как Киев усилил энергостойкость за год

Киев, Пятница 26 декабря 2025 19:33
Резервное питание и мини-ТЭЦ: Кличко показал, как Киев усилил энергостойкость за год
Автор: Юлия Бойко

Киев продолжает системно укреплять энергетическую безопасность. Основные направления - развитие автономности жилищного сектора, модернизация объектов критической инфраструктуры и строительство мини-ТЭЦ.

Как пишет РБК-Украина, об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале, подводя итоги 2025 года.

По его словам, Киев последовательно укрепляет свою энергостойкость. Чтобы столица могла работать даже в самых сложных условиях.

"Благодаря городским программам софинансирования тысячи многоэтажных домов уже имеют статус энергостойких. Мы закупили и привлекли от партнеров резервные источники питания, подготовили генераторы и увеличили количество передвижных котельных", - написал Виталий Кличко.

Он сообщил, что для жилых домов город закупил 4,5 тыс. единиц резервного питания. Также увеличено до 70 количество передвижных котельных, подготовлено около 300 генераторов разной мощности.

Отдельное направление, по словам Кличко, - учебные заведения и критическая инфраструктура. 85% школ и детсадов уже обеспечены резервным питанием. Также им обеспечено большинство медучреждений и объектов критической инфраструктуры.

Как сообщалось, на сегодня Киев реализует проект строительства 7 мини-ТЭЦ, которые усилят энергосистему столицы и сделают ее менее уязвимой. Средства выделяет город, коммунальное теплопредприятие и международные партнеры, отметил мэр столицы Виталий Кличко.

