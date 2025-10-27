У "Резерв+" з’являться нові типи відстрочок: хто зможе оформити онлайн

Невдовзі в державному застосунку "Резерв+" запрацюють два нових типи онлайн-відстрочок від мобілізації.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.
За даними Міноборони, можливість подати заявку онлайн отримають:
Відомство запрошує представників цих категорій долучитися до тестування нової функції та стати серед перших, хто зможе скористатися послугою. Для участі потрібно заповнити коротку форму за посиланням.
Процедура оформлення повністю автоматизована:
За даними Міноборони, процес зазвичай триває кілька годин і не потребує довідок, візитів до ТЦК чи довгого очікування.
Наразі через застосунок можуть подати запит:
Нагадаємо, з 1 листопада в Україні запроваджують нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Відтепер частина відстрочок продовжуватиметься автоматично, а більшість заяв можна буде подати онлайн через застосунок "Резерв+" або у ЦНАП. ТЦК більше не прийматимуть заяви.
Для тих, хто не користується смартфоном або має лише паперові документи, подати заяву можна буде виключно у ЦНАП, який сканує документи та передає їх до ТЦК для ухвалення рішення.