У "Резерв+" з’являться нові типи відстрочок: хто зможе оформити онлайн

Хто зможе отримати відстрочку

За даними Міноборони, можливість подати заявку онлайн отримають:

батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років;

особи, які доглядають за батьками з інвалідністю.

Відомство запрошує представників цих категорій долучитися до тестування нової функції та стати серед перших, хто зможе скористатися послугою. Для участі потрібно заповнити коротку форму за посиланням.

Як працює онлайн-відстрочка

Процедура оформлення повністю автоматизована:

у застосунку "Резерв+" потрібно подати запит;

система перевіряє підстави в державних реєстрах;

у разі підтвердження статусу відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з’являється в електронному військовому документі.

За даними Міноборони, процес зазвичай триває кілька годин і не потребує довідок, візитів до ТЦК чи довгого очікування.

Хто вже може отримати відстрочку в "Резерв+"

Наразі через застосунок можуть подати запит: