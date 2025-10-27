UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

У "Резерв+" з’являться нові типи відстрочок: хто зможе оформити онлайн

Фото: Оформлення відстрочки у "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Невдовзі в державному застосунку "Резерв+" запрацюють два нових типи онлайн-відстрочок від мобілізації.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.

Хто зможе отримати відстрочку

За даними Міноборони, можливість подати заявку онлайн отримають:

  • батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • особи, які доглядають за батьками з інвалідністю.

Відомство запрошує представників цих категорій долучитися до тестування нової функції та стати серед перших, хто зможе скористатися послугою. Для участі потрібно заповнити коротку форму за посиланням.

Як працює онлайн-відстрочка

Процедура оформлення повністю автоматизована:

  • у застосунку "Резерв+" потрібно подати запит;
  • система перевіряє підстави в державних реєстрах;
  • у разі підтвердження статусу відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з’являється в електронному військовому документі.

За даними Міноборони, процес зазвичай триває кілька годин і не потребує довідок, візитів до ТЦК чи довгого очікування.

Хто вже може отримати відстрочку в "Резерв+"

Наразі через застосунок можуть подати запит:

  • люди з інвалідністю;
  • батьки трьох і більше дітей, народжених у одному шлюбі;
  • батьки дітей з інвалідністю;
  • подружжя захисників або захисниць із дитиною;
  • чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
  • особи з тимчасовою непридатністю;
  • студенти, аспіранти;
  • працівники закладів вищої та профосвіти.

Нагадаємо, з 1 листопада в Україні запроваджують нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Відтепер частина відстрочок продовжуватиметься автоматично, а більшість заяв можна буде подати онлайн через застосунок "Резерв+" або у ЦНАП. ТЦК більше не прийматимуть заяви.

Для тих, хто не користується смартфоном або має лише паперові документи, подати заяву можна буде виключно у ЦНАП, який сканує документи та передає їх до ТЦК для ухвалення рішення.

Мобілізація в УкраїніВідстрочка