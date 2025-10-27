В "Резерв+" появятся новые типы отсрочек: кто сможет оформить онлайн

Кто сможет получить отсрочку

По данным Минобороны, возможность подать заявку онлайн получат:

отец или мать, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

лица, которые ухаживают за родителями с инвалидностью.

Ведомство приглашает представителей этих категорий присоединиться к тестированию новой функции и стать среди первых, кто сможет воспользоваться услугой. Для участия нужно заполнить короткую форму по ссылке.

Как работает онлайн-отсрочка

Процедура оформления полностью автоматизирована:

в приложении "Резерв+" нужно подать запрос;

система проверяет основания в государственных реестрах;

в случае подтверждения статуса отсрочка предоставляется автоматически, а информация о ней появляется в электронном военном документе.

По данным Минобороны, процесс обычно длится несколько часов и не требует справок, визитов в ТЦК или долгого ожидания.

Кто уже может получить отсрочку в "Резерв+"

Сейчас через приложение могут подать запрос: