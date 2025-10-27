В "Резерв+" появятся новые типы отсрочек: кто сможет оформить онлайн

Вскоре в государственном приложении "Резерв+" заработают два новых типа онлайн-отсрочек от мобилизации.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
По данным Минобороны, возможность подать заявку онлайн получат:
Ведомство приглашает представителей этих категорий присоединиться к тестированию новой функции и стать среди первых, кто сможет воспользоваться услугой. Для участия нужно заполнить короткую форму по ссылке.
Процедура оформления полностью автоматизирована:
По данным Минобороны, процесс обычно длится несколько часов и не требует справок, визитов в ТЦК или долгого ожидания.
Сейчас через приложение могут подать запрос:
Напомним, с 1 ноября в Украине вводят новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Отныне часть отсрочек будет продолжаться автоматически, а большинство заявлений можно будет подать онлайн через приложение "Резерв+" или в ЦПАУ. ТЦК больше не будут принимать заявления.
Для тех, кто не пользуется смартфоном или имеет только бумажные документы, подать заявление можно будет исключительно в ЦПАУ, который сканирует документы и передает их в ТЦК для принятия решения.