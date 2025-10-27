ua en ru
Пн, 27 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

У "Резерв+" з’являться нові типи відстрочок: хто зможе оформити онлайн

Понеділок 27 жовтня 2025 10:52
UA EN RU
У "Резерв+" з’являться нові типи відстрочок: хто зможе оформити онлайн Фото: Оформлення відстрочки у "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Невдовзі в державному застосунку "Резерв+" запрацюють два нових типи онлайн-відстрочок від мобілізації.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.

Хто зможе отримати відстрочку

За даними Міноборони, можливість подати заявку онлайн отримають:

  • батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • особи, які доглядають за батьками з інвалідністю.

Відомство запрошує представників цих категорій долучитися до тестування нової функції та стати серед перших, хто зможе скористатися послугою. Для участі потрібно заповнити коротку форму за посиланням.

Як працює онлайн-відстрочка

Процедура оформлення повністю автоматизована:

  • у застосунку "Резерв+" потрібно подати запит;
  • система перевіряє підстави в державних реєстрах;
  • у разі підтвердження статусу відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з’являється в електронному військовому документі.

За даними Міноборони, процес зазвичай триває кілька годин і не потребує довідок, візитів до ТЦК чи довгого очікування.

Хто вже може отримати відстрочку в "Резерв+"

Наразі через застосунок можуть подати запит:

  • люди з інвалідністю;
  • батьки трьох і більше дітей, народжених у одному шлюбі;
  • батьки дітей з інвалідністю;
  • подружжя захисників або захисниць із дитиною;
  • чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
  • особи з тимчасовою непридатністю;
  • студенти, аспіранти;
  • працівники закладів вищої та профосвіти.

Нагадаємо, з 1 листопада в Україні запроваджують нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Відтепер частина відстрочок продовжуватиметься автоматично, а більшість заяв можна буде подати онлайн через застосунок "Резерв+" або у ЦНАП. ТЦК більше не прийматимуть заяви.

Для тих, хто не користується смартфоном або має лише паперові документи, подати заяву можна буде виключно у ЦНАП, який сканує документи та передає їх до ТЦК для ухвалення рішення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні Відстрочка
Новини
В Києві та кількох областях екстрені відключення світла: графіки не діють
В Києві та кількох областях екстрені відключення світла: графіки не діють
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію