Главная » Жизнь » Изменения

В "Резерв+" появятся новые типы отсрочек: кто сможет оформить онлайн

Понедельник 27 октября 2025 10:52
В "Резерв+" появятся новые типы отсрочек: кто сможет оформить онлайн
Автор: Татьяна Веремеева

Вскоре в государственном приложении "Резерв+" заработают два новых типа онлайн-отсрочек от мобилизации.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Кто сможет получить отсрочку

По данным Минобороны, возможность подать заявку онлайн получат:

  • отец или мать, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
  • лица, которые ухаживают за родителями с инвалидностью.

Ведомство приглашает представителей этих категорий присоединиться к тестированию новой функции и стать среди первых, кто сможет воспользоваться услугой. Для участия нужно заполнить короткую форму по ссылке.

Как работает онлайн-отсрочка

Процедура оформления полностью автоматизирована:

  • в приложении "Резерв+" нужно подать запрос;
  • система проверяет основания в государственных реестрах;
  • в случае подтверждения статуса отсрочка предоставляется автоматически, а информация о ней появляется в электронном военном документе.

По данным Минобороны, процесс обычно длится несколько часов и не требует справок, визитов в ТЦК или долгого ожидания.

Кто уже может получить отсрочку в "Резерв+"

Сейчас через приложение могут подать запрос:

  • люди с инвалидностью;
  • родители трех и более детей, рожденных в одном браке;
  • родители детей с инвалидностью;
  • супруги защитников или защитниц с ребенком;
  • мужья или жены людей с инвалидностью;
  • лица с временной непригодностью;
  • студенты, аспиранты;
  • работники учреждений высшего и профобразования.

Напомним, с 1 ноября в Украине вводят новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Отныне часть отсрочек будет продолжаться автоматически, а большинство заявлений можно будет подать онлайн через приложение "Резерв+" или в ЦПАУ. ТЦК больше не будут принимать заявления.

Для тех, кто не пользуется смартфоном или имеет только бумажные документы, подать заявление можно будет исключительно в ЦПАУ, который сканирует документы и передает их в ТЦК для принятия решения.

Мобилизация в Украине Отсрочка
