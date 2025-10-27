В "Резерв+" появятся новые типы отсрочек: кто сможет оформить онлайн
Вскоре в государственном приложении "Резерв+" заработают два новых типа онлайн-отсрочек от мобилизации.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Кто сможет получить отсрочку
По данным Минобороны, возможность подать заявку онлайн получат:
- отец или мать, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
- лица, которые ухаживают за родителями с инвалидностью.
Ведомство приглашает представителей этих категорий присоединиться к тестированию новой функции и стать среди первых, кто сможет воспользоваться услугой. Для участия нужно заполнить короткую форму по ссылке.
Как работает онлайн-отсрочка
Процедура оформления полностью автоматизирована:
- в приложении "Резерв+" нужно подать запрос;
- система проверяет основания в государственных реестрах;
- в случае подтверждения статуса отсрочка предоставляется автоматически, а информация о ней появляется в электронном военном документе.
По данным Минобороны, процесс обычно длится несколько часов и не требует справок, визитов в ТЦК или долгого ожидания.
Кто уже может получить отсрочку в "Резерв+"
Сейчас через приложение могут подать запрос:
- люди с инвалидностью;
- родители трех и более детей, рожденных в одном браке;
- родители детей с инвалидностью;
- супруги защитников или защитниц с ребенком;
- мужья или жены людей с инвалидностью;
- лица с временной непригодностью;
- студенты, аспиранты;
- работники учреждений высшего и профобразования.
Напомним, с 1 ноября в Украине вводят новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Отныне часть отсрочек будет продолжаться автоматически, а большинство заявлений можно будет подать онлайн через приложение "Резерв+" или в ЦПАУ. ТЦК больше не будут принимать заявления.
Для тех, кто не пользуется смартфоном или имеет только бумажные документы, подать заявление можно будет исключительно в ЦПАУ, который сканирует документы и передает их в ТЦК для принятия решения.