У "Резерв+" з’явилася важлива функція: фото тепер підтягуватиметься автоматично

У Міноборони зазначають, що додавання фото зробить процес перевірки документів швидшим та зручнішим.

"Ми прагнемо, щоб цифрові інструменти давали відчутну користь у повсякденних ситуаціях. Наявність фото зробить перевірку документів громадян швидшою і прозорішою для всіх", - йдеться у повідомленні відомства.

Що потрібно знати користувачам

Міноборони наголошує, що фото підтягуватиметься лише у користувачів із біометричним паспортом. Крім того, Резерв ID без фото залишається повноцінним юридичним документом.

Через високе навантаження в перші дні фото може з’являтися із затримкою. Якщо цього не сталося протягом кількох днів, користувачам рекомендують скористатися функцією "Виправити дані онлайн" у меню застосунку.