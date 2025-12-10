RU

Общество Образование Деньги Изменения

В "Резерв+" появилась важная функция: фото теперь будет подтягиваться автоматически

Фото: В "Резерв+" появится фото в электронном документе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В приложении "Резерв+" появилась новая функция - теперь в электронном документе (Резерв ID) автоматически будет отображаться фото владельца. Для этого пользователям нужно обновить приложение до последней версии и обновить документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В Минобороны отмечают, что добавление фото сделает процесс проверки документов быстрее и удобнее.

"Мы стремимся, чтобы цифровые инструменты давали ощутимую пользу в повседневных ситуациях. Наличие фото сделает проверку документов граждан более быстрой и прозрачной для всех", - говорится в сообщении ведомства.

Что нужно знать пользователям

Минобороны отмечает, что фото будет подтягиваться только у пользователей с биометрическим паспортом. Кроме того, Резерв ID без фото остается полноценным юридическим документом.

Из-за высокой нагрузки в первые дни фото может появляться с задержкой. Если этого не произошло в течение нескольких дней, пользователям рекомендуют воспользоваться функцией "Исправить данные онлайн" в меню приложения.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в приложении "Резерв+" обновили функционал, который касается уплаты штрафов за нарушение воинского учета. Теперь пользователи могут загружать подписанные заявления, получать и просматривать новые постановления, видеть причины их отмены, а также просматривать дополнительные данные из реестра.

Также мы писали, что в Украине планируют расширить функционал приложения "Резерв+" - с 2026 года там можно будет получать уведомления о повестках, штрафах и ходе админдел, если пользователь включит соответствующую опцию.

