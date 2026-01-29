В "Резерв+" стався масштабний збій після оновлення: що відомо

Зазначається, що вранці 29 січня багато користувачів зіткнулися з проблемою: у застосунок "Резерв+" неможливо зайти. Декого взагалі викидає із додатку при спробі його запустити, інші бачать на екрані різноманітні повідомлення про помилки та перенавантаження.

На екрані демонструються написи "Система дуже навантажена. Потрібно почекати більше ніж зазвичай. Дуже дякуємо за терпіння", "Сталося щось дивне" та "У нас технічна проблема". Відомо, що перед збоєм у додатку було оновлення.

Українцям радять брати із собою паперові військово-облікові документи, якщо потрібно вийти на вулицю. Офіційних коментарів щодо ситуації поки що немає.