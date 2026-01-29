RU

В "Резерв+" произошел масштабный сбой после обновления: что известно

Иллюстративное фото: "Резерв+" временно не работает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

В приложении "Резерв+" 29 января произошел масштабный сбой. Перед этим мобильное приложение обновлялось, а теперь пользователи не могут в него зайти.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что утром 29 января многие пользователи столкнулись с проблемой: в приложение "Резерв+" невозможно зайти. Некоторых вообще выбрасывает из приложения при попытке его запустить, другие видят на экране различные сообщения об ошибках и перегрузке.

На экране демонстрируются надписи "Система очень нагружена. Нужно подождать больше чем обычно. Спасибо за терпение", "Произошло что-то странное" и "У нас техническая проблема". Известно, что перед сбоем в приложении было обновление.

Украинцам советуют брать с собой бумажные военно-учетные документы, если нужно выйти на улицу. Официальных комментариев по ситуации пока нет.

 

Напомним, что правительство приняло постановление №1632, которым утвердило порядок реализации экспериментального проекта по автоматической постановке на воинский учет. Такая опция действует для призывников, военнообязанных и резервистов.

Кстати, недавно в Украине заработала новая функция в приложении "Резерв+", которая позволяет оформить учет онлайн всего за несколько кликов. Отныне нет необходимости в посещении территориальных центров комплектования и прохождении медицинской комиссии.

