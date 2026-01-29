"Резерв+" ставлять на паузу: українців попередили про обмеження та дали пораду

Нагадаємо, у четвер, 29 січня, в застосунку "Резерв+" стався масштабний збій. До цього він оновлювався, після чого користувачі не могли в нього зайти. Одних викидало із додатка при спробі його запустити, а інші бачили на екрані повідомлення про помилки та перенавантаження.

Зазначимо, у застосунку "Резерв+" з'явилася можливість активувати повідомлення про паперові повістки. В Мініоборони України розповіли, що повідомлення приходитимуть у тому разі, якщо ТЦК відіслав паперову повістку поштою.

Раніше стало відомо, що висновки військово-лікарських комісій відтепер автоматично передаються до державного реєстру "Оберіг". При цьому дані про придатність чи непридатність до служби та дату проходження ВЛК відображаються в застосунку "Резерв+".

Крім того, в застосунку "Резерв+" запрацювала нова функція, яка дозволяє оформити облік онлайн всього за кілька кліків. Таким чином, тепер немає потреби у відвідуванні територіальних центрів комплектування та проходженні медкомісії.