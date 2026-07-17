"Резерв+" може не працювати чотири дні: в чому причина і що варто зробити

З 18 до 22 липня застосунок "Резерв+" може бути тимчасово недоступним через технічні роботи. Міністерство оборони порадило користувачам завчасно підготувати документ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Технічні роботи в застосунку проводитимуть переважно вночі, однак у Міноборони радять мати при собі фізичний документ - завчасно завантажити PDF-версію.
Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути кнопку "+" та обрати пункт "Завантажити PDF".
За можливості документ рекомендують також роздрукувати.
Після завершення технічних робіт усі сервіси застосунку працюватимуть у звичному режимі.
Міноборони тимчасово призупиняло частину електронних сервісів - зокрема ті, що потребують верифікації даних про інвалідність через сторонні державні системи.
Також "РБК-Україна" писали, що навіть сплачені штрафи в застосунку не гарантують спокою - адвокат пояснювала, як швидко ТЦК можуть виписати новий штраф буквально за кілька годин після оплати попереднього.
Крім того, у Міноборони продовжують врегульовувати процедури звільнення від мобілізації на тлі масштабного оновлення підходів до організації армії - зокрема ухвалили рішення про відстрочки для військовослужбовців із старими трирічними контрактами.