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"Резерв+" може не працювати чотири дні: в чому причина і що варто зробити

23:34 17.07.2026 Пт
1 хв
Головні роботи проводитимуть вночі, але подбати про документ краще заздалегідь
aimg Катерина Коваль
Фото: робота застосунку "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)

З 18 до 22 липня застосунок "Резерв+" може бути тимчасово недоступним через технічні роботи. Міністерство оборони порадило користувачам завчасно підготувати документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Що варто зробити заздалегідь

Технічні роботи в застосунку проводитимуть переважно вночі, однак у Міноборони радять мати при собі фізичний документ - завчасно завантажити PDF-версію.

Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути кнопку "+" та обрати пункт "Завантажити PDF".

За можливості документ рекомендують також роздрукувати.

Після завершення технічних робіт усі сервіси застосунку працюватимуть у звичному режимі.

Міноборони тимчасово призупиняло частину електронних сервісів - зокрема ті, що потребують верифікації даних про інвалідність через сторонні державні системи.

Також "РБК-Україна" писали, що навіть сплачені штрафи в застосунку не гарантують спокою - адвокат пояснювала, як швидко ТЦК можуть виписати новий штраф буквально за кілька годин після оплати попереднього.

Крім того, у Міноборони продовжують врегульовувати процедури звільнення від мобілізації на тлі масштабного оновлення підходів до організації армії - зокрема ухвалили рішення про відстрочки для військовослужбовців із старими трирічними контрактами.

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