"Резерв+" может не работать четыре дня: в чем причина и что следует сделать

С 18 по 22 июля приложение "Резерв+" может быть временно недоступно из-за технических работ. Министерство обороны посоветовало пользователям заранее подготовить документ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Технические работы в приложении будут проводить преимущественно ночью, однако в Минобороны советуют иметь при себе физический документ - заранее загрузить PDF-версию.
Для этого на главном экране приложения нужно нажать кнопку "+" и выбрать "Загрузить PDF".
По возможности документ рекомендуют также распечатать.
После завершения технических работ все сервисы приложения будут работать в обычном режиме.
Минобороны временно приостанавливало часть электронных сервисов - в том числе нуждающихся в верификации данных об инвалидности через посторонние государственные системы.
Также "РБК-Украина" писали, что даже уплаченные штрафы в приложении не гарантируют покоя - адвокат объясняла, как быстро ТЦК могут выписать новый штраф буквально через несколько часов после оплаты предыдущего.
Кроме того, в Минобороны продолжают урегулировать процедуры освобождения от мобилизации на фоне масштабного обновления подходов к организации армии - в частности, приняли решение об отсрочках для военнослужащих со старыми трехлетними контрактами.