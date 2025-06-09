У "Резерв+" дозволять підписувати контракт із ЗСУ: коли запрацює функція

"Резерв+"

"Резерв+" - це мобільний застосунок від Міністерства оборони, розроблений для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Через застосунок можна перевірити свої облікові дані у військкоматі, подати заяву на зміну місця реєстрації, оновити особисту інформацію.

Загалом "Резерв+" спрощує військовий облік і підвищує зручність комунікації між громадянами та оборонними структурами. Нещодавно у мобільному застосунку додалися два нові види відстрочки від мобілізації.

Також у квітні у застосунку було проведено велике оновлення. Детальніше з ним можна ознайомитись - у матеріалі РБК-Україна.

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