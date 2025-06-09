В "Резерв+" позволят подписывать контракт с ВСУ: когда заработает функция

"Резерв+"

"Резерв+" - это мобильное приложение от Министерства обороны, разработанное для военнообязанных, призывников и резервистов. Через приложение можно проверить свои учетные данные в военкомате, подать заявление на смену места регистрации, обновить личную информацию.

В целом "Резерв+" упрощает воинский учет и повышает удобство коммуникации между гражданами и оборонными структурами. Недавно в мобильном приложении добавились два новых вида отсрочки от мобилизации.

Также в апреле в приложении было проведено большое обновление. Подробнее с ним можно ознакомиться - в материале РБК-Украина.

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