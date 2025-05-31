У "Резерв+" додали два нових сервіси: кому буде корисно

В оновленні застосунку "Резерв+" додалися відразу два нових сервіси:

відображення даних про інвалідність,

збереження попередньої версії військово-облікового документа під час його оновлення.

Дані про інвалідність відображатимуться в електронному військовому документі, а саме група та причина інвалідності.

Щодо самого документа, то його попередня версія зберігатиметься в застосунку, якщо людина вирішить його оновити.

"Тобто, він не зникатиме, як це було раніше. У разі надмірного навантаження на самому документі зʼявлятиметься стрічка із приблизним часом оновлення". - пояснили в Міноборони.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко зауважила, що міністерство продовжує наповнювати "Резерв+" корисними сервісами.

"Вони створюють для військовозобов’язаних єдину екосистему, що здатна задовольнити їхні запити без черг та очікування. Поступово додаємо нові функції, які допоможуть бути в курсі актуального статусу військового обліку", - додала вона.