У "Резерв+" додали два нових сервіси: кому буде корисно

У "Резерв+" додали нові сервіси. Це має спростити доступ до важливої інформації для військовозобов’язаних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
В оновленні застосунку "Резерв+" додалися відразу два нових сервіси:
Дані про інвалідність відображатимуться в електронному військовому документі, а саме група та причина інвалідності.
Щодо самого документа, то його попередня версія зберігатиметься в застосунку, якщо людина вирішить його оновити.
"Тобто, він не зникатиме, як це було раніше. У разі надмірного навантаження на самому документі зʼявлятиметься стрічка із приблизним часом оновлення". - пояснили в Міноборони.
Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко зауважила, що міністерство продовжує наповнювати "Резерв+" корисними сервісами.
"Вони створюють для військовозобов’язаних єдину екосистему, що здатна задовольнити їхні запити без черг та очікування. Поступово додаємо нові функції, які допоможуть бути в курсі актуального статусу військового обліку", - додала вона.
Нагадаємо, що навесні минулого року в Україні почав свою роботу застосунок "Резерв+". Це електронний кабінет, у вигляді мобільного додатку, який спрощує життя призовників, військовозобов'язаних і резервістів.
Ми повідомляли, що нещодавно у мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" додалися два нові види відстрочки від мобілізації.
Також у "Резерв+" з’явиться функція миттєвого підтвердження від ТЦК. Час очікування скоротиться з кількох годин до кількох секунд.
У квітні у застосунку було проведено оновлення. Детально, що відомо про нові функції, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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