В "Резерв+" добавили два новых сервиса: кому будет полезно

В "Резерв+" добавили новые сервисы. Это должно упростить доступ к важной информации для военнообязанных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В обновлении приложения "Резерв+" добавились сразу два новых сервиса:
Данные об инвалидности будут отображаться в электронном военном документе, а именно группа и причина инвалидности.
Что касается самого документа, то его предыдущая версия будет сохраняться в приложении, если человек решит его обновить.
"То есть, он не будет исчезать, как это было раньше. В случае чрезмерной нагрузки на самом документе будет появляться лента с приблизительным временем обновления". - объяснили в Минобороны.
Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что министерство продолжает наполнять "Резерв+" полезными сервисами.
"Они создают для военнообязанных единую экосистему, которая способна удовлетворить их запросы без очередей и ожидания. Постепенно добавляем новые функции, которые помогут быть в курсе актуального статуса воинского учета", - добавила она.
Напомним, что весной прошлого года в Украине начало свою работу приложение "Резерв+". Это электронный кабинет, в виде мобильного приложения, который упрощает жизнь призывников, военнообязанных и резервистов.
Мы сообщали, что недавно в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" добавились два новых вида отсрочки от мобилизации.
Также в "Резерв+" появится функция мгновенного подтверждения от ТЦК. Время ожидания сократится с нескольких часов до нескольких секунд.
В апреле в приложении было проведено обновление. Подробно, что известно о новых функциях, можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.