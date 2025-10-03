UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У рейтингу найбільш дружніх до України країн знову змінився лідер

Фото: Нідерланди очолили рейтинг дружніх країн (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У вересні 2025 року найбільш позитивне ставлення українці мають до Нідерландів. Оцінили країну позитивно 89,3% респондентів, лише 5,7% - негативно, а баланс становить 83,6.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Центру Разумкова.

Далі у рейтингу розташувалися Канада, яка навесні 2025 року була першою, а Нідерланди були на сьомому місці.

Також високу підтримку балансом понад 80 мають Норвегія, Латвія, Литва та Німеччина. Понад 88% українців позитивно оцінюють Францію.

Підтримка Європи та Америки

Серед країн Європейського Союзу значний рівень симпатії мають Швеція, Велика Британія та Естонія. Їхні показники балансу перевищують 75.

Данія, Фінляндія та Чехія також отримали позитивну оцінку більшості опитаних. Польща має нижчі показники - лише 73,5% позитивного ставлення і баланс 53,1.

Туреччина має баланс 40, а Румунія - 28,6. Значно нижчі показники у Словаччини - баланс лише 8,3.

Серед держав за межами Європи високий рівень підтримки зберігає Японія - 69,8% позитивних оцінок. США отримали 69,6% позитивного та 23% негативного ставлення, що дає баланс 46,6.

Найбільш негативне ставлення

Найбільше негативне ставлення українці висловили до Росії - 94,7% опитаних. Баланс становить -92,3.

Вкрай низькі оцінки також отримали Білорусь (-76,7) та Китай (-70,3). Угорщина та Індія мають негативний баланс у -44,8 та -39,6 відповідно.

Рейтинг країн

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 17 вересня 2025 року. Опитано 1210 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9%.

Нагадаємо, серед міжнародних організацій найвищий рівень довіри українців отримав Європейський Союз.

Абсолютна більшість українців хотіли б бачити країну і в ЄС і в НАТО. Вступ до оборонного альянсу є більш пріоритетним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рейтинг