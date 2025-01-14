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Першочерговий вступ до ЄС чи до НАТО: українців визначилися з пріоритетом

Україна, Вівторок 14 січня 2025 11:30
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Першочерговий вступ до ЄС чи до НАТО: українців визначилися з пріоритетом Фото: Вступ до НАТО для українців є більш пріоритетним, ніж до ЄС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Абсолютна більшість українців хотіли б бачити країну і в ЄС і в НАТО. Вступ до оборонного альянсу є більш пріоритетним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

За даними опитування, 90% українців хочуть бачити Україну в складі ЄС, а 84% хочуть бачити Україну в складі НАТО.

У разі проведення референдуму щодо вступу до ЄС 68% серед усіх українців готові прийти на виборчі дільниці і віддати голос "за". У разі проведення референдуму щодо НАТО - також 68%. Проголосували би проти - відповідно, 9% і 10%.

Першочерговий вступ до ЄС чи до НАТО: українців визначилися з пріоритетом

Більше українців хочуть насамперед бачити Україну в НАТО (46%), ніж у ЄС (22%). "Тобто хоча членство в обох союзах є важливим для більшості населення, проте пріоритет - у НАТО (вочевидь, через гостру вимогу українців мати надійні гарантії безпеки)", - йдеться в повідомленні.

Соціологи також звертають увагу, що за останній рік стало більше тих, хто говорить, що не треба мати за пріоритет членство в жодному союзі (12% у жовтні 2023 року і 22% у грудні 2024 року). Водночас стало менше тих, хто говорить про членство в НАТО (54% раніше і 46% зараз) (для ЄС показники майже не змінилися).

Першочерговий вступ до ЄС чи до НАТО: українців визначилися з пріоритетом

Нагадаємо, підтримка вступу до Європейського Союзу досягла рекордного рівня за весь період моніторингу фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

У грудні 2024 року європейську інтеграцію України підтримують 69% респондентів, що на 14 відсоткових пунктів більше, ніж у лютому 2022 року.

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