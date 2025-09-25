ЄС, НАТО, МВФ, ООН: кому найбільше довіряють українці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію опитування "Довіра, реформи та інтеграція до ЄС: що думають українці у 2025 році" на Youtube .

Опитування було проведене серед 2000 респондентів з 31 липня по 5 серпня 2025 року. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

До ОБСЄ довіра ще нижча - 37%. Недовіра становить 47%, що є одним із найгірших показників серед усіх структур.

ООН має лише 40% довіри проти 56% недовіри. Це свідчить про критичне сприйняття ролі організації у війні.

НАТО підтримують 54% українців (17% повністю і 37% скоріше довіряють). Водночас 41% респондентів заявили, що не довіряють Альянсу.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Info Sapiens, ідею вступу України до ЄС підтримує 74% громадян. 42% опитаних вважають, що вступ до ЄС відбудеться впродовж найближчих 5 років. Ще 22% відводять на цей процес від 6 до 10 років.

Водночас 12% респондентів переконані, що Україна ніколи не стане членом Євросоюзу.

За даними опитування КМІС, абсолютна більшість українців хотіли б бачити країну і в ЄС і в НАТО. Вступ до оборонного альянсу є більш пріоритетним.