Ворожа країна в ЄС та несподіваний друг за океаном: як українці змінили ставлення до світу

Україніці позитивно ставляться до усіх країн Європи, окрім Угорщини. На перше місце в рейтингу дружніх країн вийшла Канада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Центру Разумкова .

За даними опитуванням, наприкінці квітня - на початку травня 2025 року до Канади позитивно ставляться 92,4% респондентов, баланс довіри-недовіри становить 87,4%. У попередньому рейтингу за вересень 2024 року ця країна займала лише сьоме місце (баланс 77,0%).

На другому місці Латвія з балансом 86,3%. На третьому місці - Литва (85,9%), яка очолювала минулорічний рейтинг.

Далі йдуть Франція - 85,5%, Швеція - 85,5% та Німеччина - 85,0%.

Ставлення до США значно погіршилося. Минулого року до цієї країни позитивно ставилися 84,0%, негативно - 10,4% (баланс - 73,6%). Зараз позитивно ставляться 63,1%, негативно - 26,7%, баланс - 36,4%.

Негативний рейтинг

Рейтинг негативного ставлення очолює Росія -92,5%. Далі йдуть Іран -66,0%, Білорусь -62,4%, Китай -39,5%.

Єдиною європейською країною, яка сприймається як ворожа, залишається Угорщина. До неї негативно ставляться 52,0% українців, а баланс становить -13,1%.

Ставлення до держав

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Київським безпековим форумом з 24 квітня по 4 травня 2025 року. Опитано 2021 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.