UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Рейтинги Путіна в Росії продовжують падати: опитування показало новий антирекорд

14:24 24.04.2026 Пт
2 хв
Що вплинуло на зниження довіри росіян до диктатора?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Російському диктатору Володимиру Путіну не довіряють 24,1% росіян. Ще 23,3% респондентів не схвалюють його діяльність на посаді президента Росії.

Останні дані, оприлюднені Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД) свідчать, що це найвищі показники з початку повномасштабної війни.

Порівняно з минулим тижнем рівень схвалення діяльності диктатора впав на 1,1% і досяг 65,6%. Рівень довіри до Путіна також знизився на 1% - до 71%.

Джерела "Медузи" розповіли, що від політичного блоку адміністрації Путіна надійшла рекомендація в публікаціях посилатися на його рейтинг, наданий Фондом "Общественное Мнение" (ФОМ), або взагалі не повідомляти про це.

Згідно з даними ФОМ, 76% опитаних росіян вважають, що диктатор працює на своїй посаді "скоріше добре", а 74% довіряють йому.

Зазначається, що падіння рейтингів диктатора фіксується вже сім тижнів поспіль. За словами політтехнолога, який співпрацює з адміністрацією Путіна, причини зниження рейтингів влади - блокування Telegram, обмеження мобільного інтернету, зростання цін і втома росіян від війни.

Нагадаємо, що у країні-агресорці почали блокувати месенджер Telegram раніше, ніж очікувалося - планувалося, що це станеться на початку квітня цього року. Але в реальності Росія почала блокувати месенджер вже наприкінці березня.

З цієї причини у країні-агресорці пройшли мітинги за "вільний інтернет". Вони відбулися 29 березня у більшості великих російських міст. На них затримали від 3 до 12 осіб, при цьому більшість "протестувальників" просто відтіснили.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
