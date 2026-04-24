Рейтинги Путіна в Росії продовжують падати: опитування показало новий антирекорд

Останні дані, оприлюднені Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД) свідчать, що це найвищі показники з початку повномасштабної війни.

Порівняно з минулим тижнем рівень схвалення діяльності диктатора впав на 1,1% і досяг 65,6%. Рівень довіри до Путіна також знизився на 1% - до 71%.

Джерела "Медузи" розповіли, що від політичного блоку адміністрації Путіна надійшла рекомендація в публікаціях посилатися на його рейтинг, наданий Фондом "Общественное Мнение" (ФОМ), або взагалі не повідомляти про це.

Згідно з даними ФОМ, 76% опитаних росіян вважають, що диктатор працює на своїй посаді "скоріше добре", а 74% довіряють йому.

Зазначається, що падіння рейтингів диктатора фіксується вже сім тижнів поспіль. За словами політтехнолога, який співпрацює з адміністрацією Путіна, причини зниження рейтингів влади - блокування Telegram, обмеження мобільного інтернету, зростання цін і втома росіян від війни.