Рейтинги Путина в России продолжают падать: опрос показал новый антирекорд

Последние данные, обнародованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) свидетельствуют, что это самые высокие показатели с начала полномасштабной войны.

По сравнению с прошлой неделей уровень одобрения деятельности диктатора упал на 1,1% и достиг 65,6%. Уровень доверия к Путину также снизился на 1% - до 71%.

Источники "Медузы" рассказали, что от политического блока администрации Путина поступила рекомендация в публикациях ссылаться на его рейтинг, предоставленный Фондом "Общественное Мнение" (ФОМ), или вообще не сообщать об этом.

Согласно данным ФОМ, 76% опрошенных россиян считают, что диктатор работает на своем посту "скорее хорошо", а 74% доверяют ему.

Отмечается, что падение рейтингов диктатора фиксируется уже семь недель подряд. По словам политтехнолога, который сотрудничает с администрацией Путина, причины снижения рейтингов власти - блокировка Telegram, ограничение мобильного интернета, рост цен и усталость россиян от войны.