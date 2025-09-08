ua en ru
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-10, прогресс Костюк и результаты других украинок

Понедельник 08 сентября 2025 10:04
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-10, прогресс Костюк и результаты других украинок Фото: Элина Свитолина (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг после завершения Открытого чемпионата США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Прогресс Свитолиной и Костюк

Элина Свитолина остается первой ракеткой Украины, поднявшись в мировом списке на 13-е место (+2 позиции). Отметим, что в Нью-Йорке Свитолина впервые с 2018 года не смогла пройти первый круг на турнире Grand Slam.

Вторая ракетка Украины Марта Костюк, после выхода в четвертый круг американского "мэйджора", поднялась на 25-ю строчку (+3). На две позиции опустилась Даяна Ястремская, которая эту игровую неделю начинает на 33-м месте. Юлия Стародубцева потеряла семь строчек и сейчас является 75-й в мире.

По-прежнему за пределами топ-100 находится Ангелина Калинина, которая потеряла еще 17 позиций и опустилась на 152-ю строчку. Александра Олейникова поднялась на 175-е место (+27), а Дарья Снигур - опустилась на 185-е (-14).

На этой неделе в рейтинге WTA также дебютировали две юные украинские теннисистки: 14-летняя Полина Скляр занимает 1031-е место, а 15-летняя Полина Исакова - 1448-е.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA

  • 13 (15). Элина Свитолина
  • 25 (28). Марта Костюк
  • 33 (31). Даяна Ястремская
  • 75 (68). Юлия Стародубцева
  • 152 (135). Ангелина Калинина
  • 175 (202). Александра Олейникова
  • 185 (171). Дарья Снигур
  • 267 (270). Анастасия Соболева
  • 303 (307). Валерия Страхова
  • 370 (360). Леся Цуренко

Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-10, прогресс Костюк и результаты других украинок

Изменения в парном рейтинге

Людмила Киченок остается первой ракеткой Украины в парном рейтинге, занимая 33-е место (-18). Она существенно опустилась в классификации, не сумев в США защитить победные баллы прошлого сезона.

Надежда Киченок осталась на 55-й строчке, а Марта Костюк поднялась на 80-ю позицию (+9).

Что в топ-10

Минимальные изменения произошли среди сильнейших теннисисток планеты. Продолжает уверенно возглавлять рейтинг "нейтральная" белоруска Арина Соболенко, которая победила на US Open-2025.

На самую высокую для себя 4-ю позицию поднялась финалистка чемпионата США - американка Аманда Анисимова. В то же время, ее соотечественница Джессика Пегула, которая в этом году прекратила борьбу на турнире в полуфинале и не сумела защитить прошлогодний финал, с 4-й строчки переместилась на 7-ю.

Первая десятка мирового рейтинга

  1. (1). Арина Соболенко
  2. (2). Ига Свёнтек (Польша)
  3. (3). Коко Гофф (США)
  4. (9). Аманда Анисимова (США)
  5. (5). Мирра Андреева
  6. (6). Мэдисон Киз (США)
  7. (4). Джессика Пегула (США)
  8. (8). Жасмин Паолини (Италия)
  9. (7). Чжэн Циньвэнь (Китай)
  10. (10). Елена Рыбакина (Казахстан)

