Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-10, прогресс Костюк и результаты других украинок
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг после завершения Открытого чемпионата США.
Прогресс Свитолиной и Костюк
Элина Свитолина остается первой ракеткой Украины, поднявшись в мировом списке на 13-е место (+2 позиции). Отметим, что в Нью-Йорке Свитолина впервые с 2018 года не смогла пройти первый круг на турнире Grand Slam.
Вторая ракетка Украины Марта Костюк, после выхода в четвертый круг американского "мэйджора", поднялась на 25-ю строчку (+3). На две позиции опустилась Даяна Ястремская, которая эту игровую неделю начинает на 33-м месте. Юлия Стародубцева потеряла семь строчек и сейчас является 75-й в мире.
По-прежнему за пределами топ-100 находится Ангелина Калинина, которая потеряла еще 17 позиций и опустилась на 152-ю строчку. Александра Олейникова поднялась на 175-е место (+27), а Дарья Снигур - опустилась на 185-е (-14).
На этой неделе в рейтинге WTA также дебютировали две юные украинские теннисистки: 14-летняя Полина Скляр занимает 1031-е место, а 15-летняя Полина Исакова - 1448-е.
Топ-10 украинок в рейтинге WTA
- 13 (15). Элина Свитолина
- 25 (28). Марта Костюк
- 33 (31). Даяна Ястремская
- 75 (68). Юлия Стародубцева
- 152 (135). Ангелина Калинина
- 175 (202). Александра Олейникова
- 185 (171). Дарья Снигур
- 267 (270). Анастасия Соболева
- 303 (307). Валерия Страхова
- 370 (360). Леся Цуренко
Изменения в парном рейтинге
Людмила Киченок остается первой ракеткой Украины в парном рейтинге, занимая 33-е место (-18). Она существенно опустилась в классификации, не сумев в США защитить победные баллы прошлого сезона.
Надежда Киченок осталась на 55-й строчке, а Марта Костюк поднялась на 80-ю позицию (+9).
Что в топ-10
Минимальные изменения произошли среди сильнейших теннисисток планеты. Продолжает уверенно возглавлять рейтинг "нейтральная" белоруска Арина Соболенко, которая победила на US Open-2025.
На самую высокую для себя 4-ю позицию поднялась финалистка чемпионата США - американка Аманда Анисимова. В то же время, ее соотечественница Джессика Пегула, которая в этом году прекратила борьбу на турнире в полуфинале и не сумела защитить прошлогодний финал, с 4-й строчки переместилась на 7-ю.
Первая десятка мирового рейтинга
- (1). Арина Соболенко
- (2). Ига Свёнтек (Польша)
- (3). Коко Гофф (США)
- (9). Аманда Анисимова (США)
- (5). Мирра Андреева
- (6). Мэдисон Киз (США)
- (4). Джессика Пегула (США)
- (8). Жасмин Паолини (Италия)
- (7). Чжэн Циньвэнь (Китай)
- (10). Елена Рыбакина (Казахстан)
