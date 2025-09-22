Рейтинг WTA: стабільність Світоліної, регрес Костюк та нове обличчя у вітчизняному топ-5

У понеділок, 22 вересня, було опубліковано оновлений рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Єдиною з еліти, хто грав на турнірах минулого тижня, була Іга Свьонтек. Полька тріумфувала на турнірі WTA 500 у Сеулі, але залишилася другою. Рейтинг з великим відривом продовжує очолювати "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко.
Топ-10 світового рейтингу
В українському сегменті рейтингу сталася важлива подія: до топ-5 національного списку увірвалася нова учасниця.
24-річна Олександра Олійникова зробила справжній прорив: завдяки перемозі на турнірі WTA 125 у Толентіно вона піднялася відразу на 27 сходинок і тепер 136-та у світі. Таким чином, вона витіснила з чільної п'ятірки Ангеліну Калініну, яка не виступає вже більше трьох місяців.
Найвищу ж позицію серед українок зберігає Еліна Світоліна – вона 13-та в світі. Марта Костюк втратила дві сходинки та опустилася на 28-ме місце.
На рахунку Світоліної Та Костюк були виступи у фінальному раунді Кубка Біллі Джин Кінг, проте ці матчі не враховуються у рейтингу.
Даяна Ястремська, не виходячи на корт, піднялася на 31-шу позицію. Юлія Стародубцева утримує 86-й рядок.
У другій сотні Ангеліна Калініна залишилася 155-ю, Дарія Снігур додала дев'ять позицій і стала 184-ю.
Топ-10 українок в рейтингу WTA
Раніше ми розповіли, скільки призових отримала збірна України на Кубку Біллі Джин Кінг.
Також читайте про досягнення Даяни Ястремської у топ-50 WTA.