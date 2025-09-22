Рейтинг WTA: стабильность Свитолиной, регресс Костюк и новое лицо в отечественном топ-5

В топ-10 без изменений

Единственной из элиты, кто играл на турнирах на прошлой неделе, была Ига Свёнтек. Полька триумфовала на турнире WTA 500 в Сеуле, но осталась второй. Рейтинг с большим отрывом продолжает возглавлять "нейтральная" белоруска Арина Соболенко.

Топ-10 мирового рейтинга

(1). Арина Соболенко (2). Ига Свёнтек (Польша) (3). Коко Гофф (США) (4). Аманда Анисимова (США) (5). Мирра Андреева (6). Мэдисон Киз (США) (7). Джессика Пегула (США) (8). Жасмин Паолини (Италия) (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) (10). Елена Рыбакина (Казахстан)

Олейникова - в отечественном топ-5

В украинском сегменте рейтинга произошло важное событие: в топ-5 национального списка ворвалась новая участница.

24-летняя Александра Олейникова совершила настоящий прорыв: благодаря победе на турнире WTA 125 в Толентино она поднялась сразу на 27 ступенек и теперь 136-я в мире. Таким образом, она вытеснила из главной пятерки Ангелину Калинину, которая не выступает уже более трех месяцев.

Самую же высокую позицию среди украинок сохраняет Элина Свитолина - она 13-я в мире. Марта Костюк потеряла две ступеньки и опустилась на 28-е место.

На счету Свитолиной и Костюк были выступления в финальном раунде Кубка Билли Джин Кинг, однако эти матчи не учитываются в рейтинге.

Даяна Ястремская, не выходя на корт, поднялась на 31-ю позицию. Юлия Стародубцева удерживает 86-ю строчку.

Во второй сотне Ангелина Калинина осталась 155-й, Дарья Снигур прибавила девять позиций и стала 184-й.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA