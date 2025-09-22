Рейтинг WTA: стабильность Свитолиной, регресс Костюк и новое лицо в отечественном топ-5

В понедельник, 22 сентября, был опубликован обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Единственной из элиты, кто играл на турнирах на прошлой неделе, была Ига Свёнтек. Полька триумфовала на турнире WTA 500 в Сеуле, но осталась второй. Рейтинг с большим отрывом продолжает возглавлять "нейтральная" белоруска Арина Соболенко.
Топ-10 мирового рейтинга
В украинском сегменте рейтинга произошло важное событие: в топ-5 национального списка ворвалась новая участница.
24-летняя Александра Олейникова совершила настоящий прорыв: благодаря победе на турнире WTA 125 в Толентино она поднялась сразу на 27 ступенек и теперь 136-я в мире. Таким образом, она вытеснила из главной пятерки Ангелину Калинину, которая не выступает уже более трех месяцев.
Самую же высокую позицию среди украинок сохраняет Элина Свитолина - она 13-я в мире. Марта Костюк потеряла две ступеньки и опустилась на 28-е место.
На счету Свитолиной и Костюк были выступления в финальном раунде Кубка Билли Джин Кинг, однако эти матчи не учитываются в рейтинге.
Даяна Ястремская, не выходя на корт, поднялась на 31-ю позицию. Юлия Стародубцева удерживает 86-ю строчку.
Во второй сотне Ангелина Калинина осталась 155-й, Дарья Снигур прибавила девять позиций и стала 184-й.
Топ-10 украинок в рейтинге WTA
Ранее мы рассказали, сколько призовых получила сборная Украины на Кубке Билли Джин Кинг.
Также читайте о достижениях Даяны Ястремской в топ-50 WTA.