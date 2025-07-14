Рейтинг WTA після "Вімблдону": Світоліна та Костюк просіли, Ястремська рвонула вгору

Після завершення третього Грендслему сезону - "Вімблдону"-2025 - оновився світовий тенісний рейтинг WTA. Хоча українські тенісистки продемонстрували різні результати на трав'яному мейджорі, лише одній вдалося покращити свої позиції у топ-100.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт WTA.

Ястремська - єдина в плюсі серед лідерів

Єдиною українкою у топ-100 світового рейтингу, яка показала позитивну динаміку, стала Даяна Ястремська.

Завдяки сенсаційній перемозі над другою ракеткою світу Коко Гофф та "нейтральною" Анастасією Захаровою, Даяна дійшла до третього кола "Вімблдону" і піднялася на три сходинки, посівши 39-те місце у світі (1306 очок).

Світоліна та Костюк відступають

Перша ракетка України Еліна Світоліна, попри вихід у третє коло "Вімблдону" (що є її найгіршим особистим результатом на турнірі за чотири роки), опустилася на одну позицію і тепер займає 14-ту сходинку (2794 очки).

Марта Костюк також показала регрес. Вона вперше в кар'єрі завершила виступи на трав'яному мейджорі вже в першому колі та опустилася на 27-ме місце (1616 очок).

Юлія Стародубцева, яка вдруге поспіль покинула "Вімблдон" у другому колі, також втратила позиції, опустившись на чотири місця і тепер посідає 72-гу сходинку (895 очок).

Найбільший прогрес та інші зміни

Найбільший прогрес серед українок у топ-200 продемонструвала Олександра Олійникова. Після невдалої кваліфікації на "Вімблдон", тенісистка повернулася на ґрунтові турніри ITF, де здобула найбільший титул у кар'єрі - W75. Цей результат дозволив Олійниковій здійснити значний стрибок на 23 позиції, і тепер вона займає 170-те місце (422 очки).

Серед інших українських тенісисток:

Ангеліна Калініна - 123-тя (-6 позицій, 603 очки)

Дарія Снігур - 201-ша (-39 позицій, 356 очок)

Анастасія Соболєва - 233-тя (+1 позиція, 312 очок)

Валерія Страхова - 255-та (+1 позиція, 288 очок)

Леся Цуренко - 294-та (-4 позиції, 235 очок)

Рейтинг українок в WTA (wtatennis.com)

Таким чином, після "Вімблдону"-2025 українські тенісистки показали змішані результати в рейтингу WTA, де лише Даяна Ястремська та Олександра Олійникова змогли поліпшити свої позиції.