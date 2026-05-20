Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Рейтинг Трампа впав до мінімуму через невдоволення республіканців

12:52 20.05.2026 Ср
2 хв
Республіканці дедалі частіше критикують Трампа
aimg Ірина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Рейтинг президента США Дональда Трампа впав майже до мінімуму з моменту його повернення до Білого дому - і причина не в демократах, а у власній партії.

Згідно з опитуванням, діяльність Дональда Трампа на посаді президента схвалюють 35% респондентів. Це на 1% менше, ніж у попередньому дослідженні на початку місяця.

Як пише Reuters, популярність президента цього року постраждала через різке зростання цін на бензин після того, як Трамп у лютому наказав завдати ударів по Ірану разом з Ізраїлем.

Війна суттєво порушила глобальну торгівлю нафтою: ціни на пальне для американців зросли приблизно на 50%.

Це викликало занепокоєння серед союзників Трампа в Республіканській партії напередодні проміжних виборів у листопаді, на яких вирішуватиметься контроль над обома палатами Конгресу США.

Падіння підтримки серед республіканців

У партії Трампа також поширюється невдоволення: 21% республіканців заявили, що зараз не схвалюють діяльність президента, порівняно з 5% одразу після його вступу на посаду в січні 2025 року.

Близько 79% республіканців в опитуванні сказали, що Трамп добре виконує свою роботу, порівняно з 82% на початку місяця та 91% на початку його терміну.

Головна проблема - ціни

Республіканці найбільше незадоволені тим, як вирішує питання вартості життя. Під час виборчої кампанії 2024 року він обіцяв знизити ціни - саме на тлі інфляції, яка переслідувала попереднього президента Джо Байдена.

Результат опитування:

  • лише 47% республіканців схвалюють дії Трампа щодо ціни
  • 46% республіканців кажуть, що він погано справляється з цими питаннями
  • серед усіх американців лише кожен п'ятий задоволений тим, як президент контролює вартість життя.

Опитування проводилось з 15 по 18 травня в онлайн-форматі. У дослідженні взяв участь 1271 повнолітній мешканець США.

Трамп стрімко втрачає популярність

Рейтинг Трампа поступово знижується з моменту його вступу на посаду в січні 2025 року. Тоді його підтримували 47% громадян.

Інше опитування показало, що рейтинг схвалення президента США Д впав до рекордно низького рівня.

Також повідомлялось, що майже половина європейців, а саме 48% опитаних, вважають президента США "ворогом Європи". Найвищі показники зафіксовані у Бельгії (62%) та Франції (57%), тоді як найнижчі рівні антипатії спостерігаються у Хорватії (37%) та Польщі (19%).

Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампРеспубліканська партія США