Рейтинг Трампа впав до мінімуму через невдоволення республіканців

Рейтинг президента США Дональда Трампа впав майже до мінімуму з моменту його повернення до Білого дому - і причина не в демократах, а у власній партії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно з опитуванням, діяльність Дональда Трампа на посаді президента схвалюють 35% респондентів. Це на 1% менше, ніж у попередньому дослідженні на початку місяця.
Як пише Reuters, популярність президента цього року постраждала через різке зростання цін на бензин після того, як Трамп у лютому наказав завдати ударів по Ірану разом з Ізраїлем.
Війна суттєво порушила глобальну торгівлю нафтою: ціни на пальне для американців зросли приблизно на 50%.
Це викликало занепокоєння серед союзників Трампа в Республіканській партії напередодні проміжних виборів у листопаді, на яких вирішуватиметься контроль над обома палатами Конгресу США.
У партії Трампа також поширюється невдоволення: 21% республіканців заявили, що зараз не схвалюють діяльність президента, порівняно з 5% одразу після його вступу на посаду в січні 2025 року.
Близько 79% республіканців в опитуванні сказали, що Трамп добре виконує свою роботу, порівняно з 82% на початку місяця та 91% на початку його терміну.
Республіканці найбільше незадоволені тим, як вирішує питання вартості життя. Під час виборчої кампанії 2024 року він обіцяв знизити ціни - саме на тлі інфляції, яка переслідувала попереднього президента Джо Байдена.
Результат опитування:
Опитування проводилось з 15 по 18 травня в онлайн-форматі. У дослідженні взяв участь 1271 повнолітній мешканець США.
Рейтинг Трампа поступово знижується з моменту його вступу на посаду в січні 2025 року. Тоді його підтримували 47% громадян.
Також повідомлялось, що майже половина європейців, а саме 48% опитаних, вважають президента США "ворогом Європи". Найвищі показники зафіксовані у Бельгії (62%) та Франції (57%), тоді як найнижчі рівні антипатії спостерігаються у Хорватії (37%) та Польщі (19%).