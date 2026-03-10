Рейтинг Трампа суттєво впав: що показало нове опитування

Зазначається, що близько 44% респондентів заявили, що повністю або радше підтримують те, як президент Трамп виконує свої обов’язки. Це на три відсоткові пункти менше, ніж у березні 2025 року, коли рівень підтримки становив 47%.

Водночас 54% опитаних повідомили, що повністю або скоріше не схвалюють діяльність Трампа на посаді президента. Для порівняння, рік тому цей показник був нижчим – 51%.

Щодо окремих напрямів політики:

53% респондентів позитивно оцінюють дії президента у сфері безпеки кордонів;

44% підтримують його імміграційну політику;

41% схвалюють операцію проти Ірану.

Разом із тим результати опитування показують, що підтримка операції проти Ірану значно нижча — лише 27%.

Опитування проводилося з 27 лютого по 3 березня серед 1000 зареєстрованих виборців. Ймовірна статистична похибка становить 3,1 відсоткового пункту.