RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Рейтинг Трампа существенно упал: что показал новый опрос

09:23 10.03.2026 Вт
2 мин
Сколько американцев поддерживают войну на Ближнем Востоке?
aimg Константин Широкун
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Рейтинг поддержки деятельности президента Дональда Трампа в США заметно снизился по сравнению с мартом прошлого года.

Отмечается, что около 44% респондентов заявили, что полностью или скорее поддерживают то, как президент Трамп выполняет свои обязанности. Это на три процентных пункта меньше, чем в марте 2025 года, когда уровень поддержки составлял 47%.

В то же время 54% опрошенных сообщили, что полностью или скорее не одобряют деятельность Трампа на посту президента. Для сравнения, год назад этот показатель был ниже - 51%.

Относительно отдельных направлений политики:

  • 53% респондентов положительно оценивают действия президента в сфере безопасности границ;
  • 44% поддерживают его иммиграционную политику;
  • 41% одобряют операцию против Ирана.

Вместе с тем результаты опроса показывают, что поддержка операции против Ирана значительно ниже - всего 27%.

Опрос проводился с 27 февраля по 3 марта среди 1000 зарегистрированных избирателей. Вероятная статистическая погрешность составляет 3,1 процентного пункта.

Напомним, предыдущий опрос Reuters/Ipsos в ноябре прошлого года показал, что рейтинг Трампа является самым низким показателем с момента его возвращения к власти, поскольку американцы недовольны его действиями относительно высокой стоимости жизни и расследованием дела покойного осужденного миллиардера Джеффри Эпштейна.

Кроме того, ранее сообщалось, что почти половина европейцев (48% опрошенных) считают президента США "врагом Европы". Самые высокие показатели зафиксированы в Бельгии (62%) и Франции (57%), тогда как самые низкие - в Хорватии (37%) и Польше (19%).

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп