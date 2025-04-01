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Рейтинг Трампа серед українців впав нижче 20%

Фото: Дональд Трамп і Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Українці розчаровуються у президенті США Дональді Трампі і не очікують нічого хорошого для своєї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Перед Новим роком 54% українців вважали, що загалом для України це добре, що Трамп буде Президентом США. Проте вже в березні 2025 року так думають лише 19%.

Натомість з 21% у грудні 2024 року до 73% у березні 2025 року зросла частка тих, хто вважає, що для України це погано, що Трамп став президентом.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування упродовж 12-22 березня 2025 року серед 1326 респондентів.

У грудні 2024 року КМІС проводив опитування для проєкту Онух IBIF (за фінансування Британської академії).

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у березні 2025 року меншість українців очікують, що за президента США Дональда Трампа Україна може розраховувати на справедливий мир.

Крім того, у випадку Європи 64% вважають її союзником України, який хоче миру на прийнятних умовах, а не вважають так - 28%. У випадку ж США 67% вважають, що вони втомилися від України і тиснуть для поступок. Вважають, що США є союзником, який хоче прийнятного миру - 24%.

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