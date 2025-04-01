Рейтинг Трампа среди украинцев упал ниже 20%

Украинцы разочаровываются в президенте США Дональде Трампе и не ожидают ничего хорошего для своей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.
Перед Новым годом 54% украинцев считали, что в целом для Украины это хорошо, что Трамп будет Президентом США. Однако уже в марте 2025 года так думают только 19%.
В то же время с 21% в декабре 2024 года до 73% в марте 2025 года выросла доля тех, кто считает, что для Украины это плохо, что Трамп стал президентом.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос в течение 12-22 марта 2025 года среди 1326 респондентов.
В декабре 2024 года КМИС проводил опрос для проекта Онух IBIF (при финансировании Британской академии).
Напомним, по данным опроса КМИС, в марте 2025 года меньшинство украинцев ожидают, что при президенте США Дональде Трампе Украина может рассчитывать на справедливый мир.
Кроме того, в случае Европы 64% считают ее союзником Украины, который хочет мира на приемлемых условиях, а не считают так - 28%. В случае же США 67% считают, что они устали от Украины и давят для уступок. Считают, что США являются союзником, который хочет приемлемого мира - 24%.