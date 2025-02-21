Підтримка Зеленського зростає: скільки українців схвалюють діяльність президента

Підтримка Володимира Зеленського дещо зросла порівняно з попереднім опитуванням. У грудні 2024 року - січні 2025 року 63% українців повністю або скоріше схвалювати його діяльність як президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування проєкту Онух IBIF (за фінансування Британської академії).

За даними опитування 26,1% повністю схвалювали діяльність президента, 36,9% - скоріше схвалювали. Зовсім не схвалювали - 14,4%, Скоріше не схвалювали - 18,3%.

Як зазначаються соціологи, показник схвалення близький до показника довіри (trust), але вони не є повністю тотожними (наприклад, можна схвалювати діяльність людини, але не довіряти їй).

Також ці показники (і схвалення, і довіри) відрізняються від електорального рейтингу, коли людина має зі списку обирати, за кого буде голосувати. У випадку голосування люди застосовують інакші критерії оцінювання і це відображає інше ставлення.

"Зараз багато хто маніпулює даними і видає рівень схвалення / довіри як електоральні рейтинги, що робити некоректно", - йдеться в повідомленні.

До початку війни у лютому 2022 року схвалювали діяльність Зеленського 33%. У липні 2022 року показник зріс до 78% та тримався на цьому рівні до вересня 2023 року. Після цього він впав до 56% в травні 2024 року, але знову зріс до 63% в грудні - січні 2025 року.

Опитування проєкту IBIF, що фінансується Британською академією, - це двохвилеве національно репрезентативне дослідження, проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Польові дослідження для другої хвилі проводилися 22 листопада 2024 року - 7 січня 2025 р. серед 1600 респондентів. Похибка не перевищує 3,3%