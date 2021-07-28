Рейтинг Тимошенко растет благодаря инициативе по защите земли, - эксперт

Юлия Тимошенко стабильно демонстрирует рост поддержки среди украинцев . Доверие людей к лидеру "Батькивщины" увеличивается благодаря ее профессионализму и последовательности в защите социальных прав и интересов граждан.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление политического эксперта Михаила Чаплыги.

"Могу поздравить Юлию Тимошенко с уверенным ростом уже 2 месяца. Тема защиты земли дает свои результаты. И судя по всему, будет еще больше активизироваться", - делает предположение эксперт.

Он также положительно оценивает инициативы команды Тимошенко о введении моратория на повышение тарифов, о чем недавно лидер "Батькивщины" публично заявила на своей странице в Фейсбук.

"Фраза Тимошенко, что" хуже тех, кто бесконтрольно повышает тарифы, только те, кто это оправдывает" достойна цитатника", - считает Чаплыга.