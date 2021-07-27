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Тимошенко и Зеленский - лидеры по темпам наращивания доверия, - "Рейтинг"

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Киев, Вторник 27 июля 2021 16:44
Тимошенко и Зеленский - лидеры по темпам наращивания доверия, - "Рейтинг" Фото: Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Рейтинг доверия к политикам в июле возглавили действующий президент Владимир Зеленский и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Так, Зеленскому доверяют 45% опрошенных, а Тимошенко - 31%.

В то же время лидер "Батькивщины" опережает президента по динамике увеличения доверия - за последние полгода она добавила к своему рейтингу 5%., Зеленский - 4%.

На вопрос, если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, то среди тех, кто определился и намерен голосовать, 24,1% опрошенных поддержали бы партию "Слуга народа", 14,3% - "Европейская солидарность", 12,8% - " Батькивщина ", 12,4% - ОПЗЖ.

Опрос проведен в течение 23-25 ​​июля 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Напомним, одно из последних исследований Киевского международного института социологии показало, что "Батькивщина" Юлии Тимошенко вышла на второе место среди политических сил и может сейчас рассчитывать на 15% на парламентских выборах.

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