RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Рейтинг Тимошенко зростає завдяки ініціативі щодо захисту землі, - експерт

Автор: Наталія Гурковська

Юлія Тимошенко стабільно демонструє зростання підтримки серед українців. Довіра людей до лідерки "Батьківщини" збільшується завдяки її професійності та послідовності у захисті соціальних прав та інтересів громадян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву політичного експерта Михайла Чаплиги.

"Можу привітати Юлію Тимошенко з упевненим зростанням вже 2 місяці. Тема захисту землі дає свої результати. І судячи з усього, буде ще більше активізуватися", - робить припущення експерт.

Він також схвально оцінює ініціативи команди Тимошенко щодо запровадження мораторію на підвищення тарифів, про що нещодавно лідер "Батьківщини" публічно заявила на своїй сторінці у Фейсбук.

"Фраза Тимошенко, що "гірше тих, хто безконтрольно підвищує тарифи, тільки ті, хто це виправдовує" гідна цитатника", – вважає Чаплига.

Нагадаємо, останнє дослідження "Рейтингу" показало, лідер "Батьківщини" випереджає президента за динамікою збільшення довіри - за останні пів року вона додала до свого рейтингу 5%.

Водночас, опитування КМІС зафіксувало, що у випадку парламентських виборів, команда Юлії Тимошенко показала б кращий серед опозиційних сил результат, поступившись у загальному заліку лише президентській "Слузі народу".

Також "Батьківщина" вимагає від влади запровадити мораторій на підвищення тарифів і негайно ухвалити розроблені депутатами фракції законопроєкти, які пустять на потреби людей газ вітчизняного видобутку та найдешевшу атомну електроенергію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тимошенко