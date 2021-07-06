Эксперт назвал причины роста рейтинга партии Тимошенко

Партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко нарастила поддержку потому, что имеет четкую повестку дня и разработанный профессиональный план действий для решения насущных проблем украинцев, демонстрирует сплоченность и не использует пустые информационные поводы для пиара.

По его словам, если сравнивать результаты с аналогичными опросами, то "Слуга народа" стабильно держит первое место, ОПЗЖ теряет голоса, а "Батькивщина" наращивает поддержку.

"Фактически эта политсила улучшила свой результат на три процента. Рост рейтинга Тимошенко тоже в принципе закономерен. Она как опытный политик активно занимается важными для общества вопросами, как бедность, тарифы, продажа земли, зарплаты, пенсии и другие социальные выплаты. Она выбрала стратегию конкретных дел и под каждую тему у нее есть четкие шаги, например референдум по земле, законопроекты по газу, энергетике и тому подобное", - говорит Петренко.

Кроме того, по его словам, сейчас наблюдается изменение политического ландшафта в сегменте оппозиционных политических сил. Он советует работать с электоратом, который разочаровался и не планирует идти на выборы.

"Сейчас ключевой тезис Тимошенко: надо, чтобы все национальные ресурсы работали на украинцев - земля, дешевый украинский газ, дешевая атомная электроэнергия, запасы полезных ископаемых в наших недрах, все, что принадлежит Украине. Это нравится украинцам, что и отражается на поддержке этой партии", - констатирует политолог.