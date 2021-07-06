ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Эксперт назвал причины роста рейтинга партии Тимошенко

Новина українською →
Киев, Вторник 06 июля 2021 13:59
Эксперт назвал причины роста рейтинга партии Тимошенко Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко нарастила поддержку потому, что имеет четкую повестку дня и разработанный профессиональный план действий для решения насущных проблем украинцев, демонстрирует сплоченность и не использует пустые информационные поводы для пиара.

Об этом заявил политический эксперт Игорь Петренко, анализируя динамику рейтинга партий на основе опроса КМИС.

По его словам, если сравнивать результаты с аналогичными опросами, то "Слуга народа" стабильно держит первое место, ОПЗЖ теряет голоса, а "Батькивщина" наращивает поддержку.

"Фактически эта политсила улучшила свой результат на три процента. Рост рейтинга Тимошенко тоже в принципе закономерен. Она как опытный политик активно занимается важными для общества вопросами, как бедность, тарифы, продажа земли, зарплаты, пенсии и другие социальные выплаты. Она выбрала стратегию конкретных дел и под каждую тему у нее есть четкие шаги, например референдум по земле, законопроекты по газу, энергетике и тому подобное", - говорит Петренко.

Кроме того, по его словам, сейчас наблюдается изменение политического ландшафта в сегменте оппозиционных политических сил. Он советует работать с электоратом, который разочаровался и не планирует идти на выборы.

"Сейчас ключевой тезис Тимошенко: надо, чтобы все национальные ресурсы работали на украинцев - земля, дешевый украинский газ, дешевая атомная электроэнергия, запасы полезных ископаемых в наших недрах, все, что принадлежит Украине. Это нравится украинцам, что и отражается на поддержке этой партии", - констатирует политолог.

Напомним, согласно недавно опубликованного опроса общественно-политических настроений украинцев, которое проводил Киевский международный институт социологии, если бы выборы в парламент проходили в конце июня, в парламент прошли бы 7 партий.

Рост электоральной поддержки продемонстрировала "Батькивщина", которая, добавив 3%, вышла на второе место партийного рейтинга.

Читайте РБК-Украина в Google News
рейтинг Батькивщина
NEWS
Дожди отступают, но не из всех областей Украины: где будет ливень
Дожди отступают, но не из всех областей Украины: где будет ливень
DAILY
После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине