UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Рейтинг Путіна стрімко падає: росіяни втрачають довіру до влади та "курсу" Кремля

17:33 31.03.2026 Вт
2 хв
Головні причини невдоволення росіян - втома від війни та податки
aimg Валерій Ульяненко
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Довіра росіян до влади та ключових державних інституцій впевнено падає. Ситуацію в країні негативно оцінює все більше громадян РФ, водночас стало менше тих, хто підтримує курс Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Служби зовнішньої розвідки.

Читайте також: Росіяни страйкують через невиплату зарплат, яку бачили востаннє ще в 2025, - СЗР

Згідно з березневим опитуванням "левада-центру", частка росіян, які негативно оцінюють ситуацію в країні, зросла до 24%, що на 6% більше порівняно з листопадом 2025 року.

Водночас поменшало тих, хто вважає, що країна-агресорка рухається у правильному напрямку - зараз їх 61%, що нижче на 13 п. п. за минулорічний показник.

Довіра до диктатора падає

Рейтинг російського диктатора Володимира Путіна опустився до 80% - мінус 7 п. п. з листопада минулого року. При цьому рівень несхвалення зріс до 15%.

Така ж динаміка простежується щодо уряду країни-агресорки: рівень схвалення знизився до 66% - мінус 12 п. п. з травня 2025 року. При цьому рівень несхвалення зріс до 29%.

Рейтинг Держдуми РФ знизився до 53% - мінус 13 п. п., підтримка губернаторів скоротилася до 66% - мінус 9 п. п. у річному вимірі.

Виражений розрив зафіксований між віковими групами: старші росіяни демонструють вищу лояльність, а молодь - значно частіше займає критичну позицію.

Головні чинники невдоволення

Серед ключових чинників невдоволення:

  • зростання фінансового навантаження через податкову політику,
  • посилення обмежень доступу до інтернету,
  • накопичена втома від повномасштабної війни.

Через це серед росіян посилюється відчуття соціальної несправедливості, що підриває довіру до рішень влади навіть тоді, коли вони покликані стабілізувати ситуацію.

Соціологи фіксують формування в країні-агресорці моделі "інерційна лояльність": рейтинги формально є високими, проте їхня соціальна база звужується.

"Це підвищує вразливість кремлівської системи до точкових кризових ситуацій, насамперед економічних. Паралельно знижується ефективність інформаційного контролю: навіть за високого рівня декларованої підтримки зростає частка тих, хто не сприймає офіційні наративи", - зазначає Служба зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, на початку року розвідка оприлюднила нове перехоплення, яке свідчить про критичний стан регіональних бюджетів у Росії.

Крім того, нещодавно стало відомо, що довіра до Володимира Путіна серед росіян впала до найнижчого рівня з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
