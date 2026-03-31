RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Рейтинг Путина стремительно падает: россияне теряют доверие к власти и "курсу" Кремля

17:33 31.03.2026 Вт
2 мин
Главные причины недовольства россиян - усталость от войны и налоги
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Доверие россиян к власти и ключевым государственным институтам уверенно падает. Ситуацию в стране негативно оценивает все больше граждан РФ, в то же время стало меньше тех, кто поддерживает курс Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Службы внешней разведки.

Читайте также: Россияне бастуют из-за невыплаты зарплат, которую видели в последний раз еще в 2025, - СВР

Согласно мартовскому опросу "Левада-центра", доля россиян, негативно оценивающих ситуацию в стране, выросла до 24%, что на 6% больше по сравнению с ноябрем 2025 года.

В то же время стало меньше тех, кто считает, что страна-агрессор движется в правильном направлении - сейчас их 61%, что ниже на 13 п. п. прошлогоднего показателя.

Доверие к диктатору падает

Рейтинг российского диктатора Владимира Путина опустился до 80% - минус 7 п. п. с ноября прошлого года. При этом уровень неодобрения вырос до 15%.

Такая же динамика прослеживается в отношении правительства страны-агрессора: уровень одобрения снизился до 66% - минус 12 п. п. с мая 2025 года. При этом уровень неодобрения вырос до 29%.

Рейтинг Госдумы РФ снизился до 53% - минус 13 п. п., поддержка губернаторов сократилась до 66% - минус 9 п. п. в годовом измерении.

Выраженный разрыв зафиксирован между возрастными группами: старшие россияне демонстрируют более высокую лояльность, а молодежь - значительно чаще занимает критическую позицию.

Главные факторы недовольства

Среди ключевых факторов недовольства:

  • рост финансовой нагрузки из-за налоговой политики,
  • усиление ограничений доступа к интернету,
  • накопленная усталость от полномасштабной войны.

Из-за этого среди россиян усиливается ощущение социальной несправедливости, что подрывает доверие к решениям власти даже тогда, когда они призваны стабилизировать ситуацию.

Социологи фиксируют формирование в стране-агрессоре модели "инерционная лояльность": рейтинги формально высоки, однако их социальная база сужается.

"Это повышает уязвимость кремлевской системы к точечным кризисным ситуациям, прежде всего экономическим. Параллельно снижается эффективность информационного контроля: даже при высоком уровне декларируемой поддержки растет доля тех, кто не воспринимает официальные нарративы", - отмечает Служба внешней разведки.

Напомним, в начале года разведка обнародовала новый перехват, который свидетельствует о критическом состоянии региональных бюджетов в России.

Кроме того, недавно стало известно, что доверие к Владимиру Путину среди россиян упало до самого низкого уровня с момента начала полномасштабного вторжения в Украину.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ПутинРоссийская Федерация