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Рейтинг претендентів на "Золотий м'яч": кому пророкують нагороду (це не футболіст "Барселони")

Золотий м'яч 2025 - хто отримає нагороду, список найсильніших (facebook.com/PSG)
Автор: Володимир Варуха

Через те, що у сезоні 2024/25 немає великих міжнародних турнірів на кшталт Чемпіонату світу чи Євро, "Золотий м'яч" кращому футболісту будуть вручати, виходячи здебільшого з його успішних виступів за клуб. Деякі експерти схиляються до того, що нагороду отримає хтось з футболістів "Барселони". Однак є ще один гравець, якого несправедливо "списали".

РБК-Україна пропонує рейтинг головних претендентів на "Золотий м'яч", який склало авторитетне видання Goal.com.

Хто отримає "Золотий м'яч" у 2025 році

Донедавна в списку головних претендентів лідирував лідер "Барселони" Рафінья, який є лідером за результативністю в Лізі чемпіонів.

Також в топ рейтингу експерти вносять Ламіна Ямаля. 17-річний гравець "Барси" чудово виконує свою роботу на полі. Однак навряд чи цьогорічну нагороду наважаться віддати такому юному футболісту. Але в подальшому, якщо хлопець не "здується", то він має всі шанси поповнити свою колекцію трофеїв не одним "Золотим м'ячем".

До рейтингу також входять інші представники "синьо-гранатових", зокрема Роберт Левандовський і Педрі.

Однак наразі експерти віддають найбільшу перевагу зовсім не футболістам blaugranes. Лідирує у списку ключовий гравець ПСЖ Усман Дембеле. Цього сезону він забив 35 голів, віддав 11 результативних передач, вже виграв Лігу 1 та Трофей чемпіонів (Суперкубок Франції). Але головне - "летючий форвард" має всі шанси отримати "золото" Ліги чемпіонів, з огляду на результати і якість гри парижан.

Топ-20 головних претендентів на "Золотий м'яч" прямо зараз виглядає таким чином:

  • Усман Дембеле ("ПСЖ")
  • Ламін Ямаль ("Барселона")
  • Рафінья ("Барселона")
  • Педрі ("Барселона")
  • Мохамед Салах ("Ліверпуль")
  • Роберт Левандовський ("Барселона")
  • Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ)
  • Гаррі Кейн ("Баварія")
  • Кіліан Мбаппе ("Реал")
  • Нуну Мендеш (ПСЖ)
  • Деклан Райс ("Арсенал")
  • Джуд Беллінгем ("Реал")
  • Вінісіус Жуніор ("Реал")
  • Вітінья (ПСЖ)
  • Хвіча Кварацхелія (ПСЖ)
  • Віктор Дьокереш ("Спортинг")
  • Лаутаро Мартінес ("Інтер")
  • Дезіре Дуе (ПСЖ)
  • Букайо Сака ("Арсенал")
  • Дензел Дюмфріс ("Інтер")
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Золотий м'яч