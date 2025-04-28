Розгром у фіналі: визначився переможець Юнацької ліги УЄФА

"Барселона" розгромила "Трабзонспор" у фіналі Юнацької ліги УЄФА та продемонструвала справжній майстер-клас у Ньйоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Як закінчився фінал Юнацької ліги УЄФА

У фіналі Юнацької ліги УЄФА сезону-2024/25 команда "Барселона" U19 впевнено перемогла "Трабзонспор" U19 на стадіоні "Коловрей" у швейцарському Ньйоні.

Основний час гри завершився переконливою перемогою каталонців із рахунком 4:1.

Матч розпочався стрімко для "Барселони": новачок клубу Ібрагім Діарра відкрив рахунок вже на 11 хвилині. Через сім хвилин Андрес Куенка подвоїв перевагу каталонців.

На початку другого тайму Уго Альба забив третій гол для "блаугранас", а невдовзі Діарра оформив дубль, довівши рахунок до розгромного.

"Трабзонспор" зміг відповісти лише одним голом, який не вплинув на підсумкову впевнену перемогу "Барси".

Цей трофей став третім в історії "Барселони" U19 у Юнацькій лізі УЄФА - попередні перемоги були здобуті у сезонах 2013/14 та 2017/18.

Додамо також, що під керівництвом Жуліано Беллетті молоді каталонці провели фантастичний сезон, вже вигравши національну першість і Кубок Іспанії. Тепер, додавши титул Юнацької ліги, вони оформили історичний требл - три трофеї за один сезон.

Що таке Юнацька ліга УЄФА

Це міжнародний клубний турнір для команд віком до 19 років, який організовує Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Турнір був заснований у 2013 році і є аналогом Ліги чемпіонів серед юнацьких команд. Участь у ньому беруть:

молодіжні склади клубів, які грають у груповому етапі основної Ліги чемпіонів.

чемпіони національних юнацьких ліг країн Європи.

Групова стадія повторює жеребкування дорослої Ліги чемпіонів. Далі слідують плей-оф, чвертьфінали, півфінали та фінал. Всі матчі турніру проводяться серед команд U19 (до 19 років).