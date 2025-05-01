Новий рекорд. Футболіст "Барси" перевершив досягнення Мессі: про що мова

У матчі проти міланського "Інтера" у рамках півфіналу Ліги чемпіонів вінгер "Барселони" встановив унікальне досягнення, перевершивши рекорд самого Лео Мессі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт UEFA .

Рекорд Рафіньї

У драматичному першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів між "Барселоною" та "Інтером", який завершився з рахунком 3:3, вінгер каталонців Рафінья зробив гольову передачу на Феррана Торреса, встановивши новий клубний рекорд. Завдяки цьому асисту бразилець досяг позначки в 20 результативних дій (12 голів + 8 асистів) у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.

Це найкращий показник в історії "Барселони" за кількістю результативних дій в одному сезоні головного єврокубка. Попереднє досягнення належало легендарному Ліонелю Мессі, який у сезоні 2011/12 відзначився 14 голами та 5 передачами (19 результативних дій).

Тепер Рафінья має шанс перевершити й абсолютний рекорд турніру. Наразі він належить Кріштіану Роналду, який у сезоні 2013/14 зробив 22 результативні дії за "Реал" (17 голів, 5 асистів). У Рафіньї ще як мінімум один матч, аби увійти в історію Ліги чемпіонів.