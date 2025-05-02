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Рейтинг претендентов на "Золотой мяч": кому пророчат награду (это не футболист "Барселоны")

Золотой мяч 2025 - кто получит награду, список сильнейших (facebook.com/PSG)
Автор: Владимир Варуха

Из-за того, что в сезоне 2024/25 нет крупных международных турниров вроде Чемпионата мира или Евро, "Золотой мяч" лучшему футболисту будут вручать, исходя в основном из его успешных выступлений за клуб. Некоторые эксперты склоняются к тому, что награду получит кто-то из футболистов "Барселоны". Однако есть еще один игрок, которого несправедливо "списали".

РБК-Украина предлагает рейтинг главных претендентов на "Золотой мяч", который составило авторитетное издание Goal.com.

Кто получит "Золотой мяч" в 2025 году

До недавнего времени в списке главных претендентов лидировал лидер "Барселоны" Рафинья, который является лидером по результативности в Лиге чемпионов.

Также в топ рейтинга эксперты вносят Ламина Ямаля. 17-летний игрок "Барсы" прекрасно выполняет свою работу на поле. Однако вряд ли нынешнюю награду решатся отдать такому юному футболисту. Но в дальнейшем, если парень не "сдуется", то он имеет все шансы пополнить свою коллекцию трофеев не одним "Золотым мячом".

В рейтинг также входят другие представители "сине-гранатовых", в частности Роберт Левандовский и Педри.

Однако пока эксперты отдают наибольшее предпочтение вовсе не футболистам blaugranes. Лидирует в списке ключевой игрок ПСЖ Усман Дембеле. В этом сезоне он забил 35 голов, отдал 11 результативных передач, уже выиграл Лигу 1 и Трофей чемпионов (Суперкубок Франции). Но главное - "летучий форвард" имеет все шансы получить "золото" Лиги чемпионов, учитывая результаты и качество игры парижан.

Топ-20 главных претендентов на "Золотой мяч" прямо сейчас выглядит следующим образом:

  • Усман Дембеле ("ПСЖ")
  • Ламин Ямаль ("Барселона")
  • Рафинья ("Барселона")
  • Педри ("Барселона")
  • Мохамед Салах ("Ливерпуль")
  • Роберт Левандовский ("Барселона")
  • Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
  • Гарри Кейн ("Бавария")
  • Килиан Мбаппе ("Реал")
  • Нуну Мендеш (ПСЖ)
  • Деклан Райс ("Арсенал")
  • Джуд Беллингем ("Реал")
  • Винисиус Жуниор ("Реал")
  • Витинья (ПСЖ)
  • Хвича Кварацхелия (ПСЖ)
  • Виктор Дьокереш ("Спортинг")
  • Лаутаро Мартинес ("Интер")
  • Дезире Дуэ (ПСЖ)
  • Букайо Сака ("Арсенал")
  • Дензел Дюмфрис ("Интер")

 

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Золотой мяч