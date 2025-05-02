Рейтинг претендентів на "Золотий м'яч": кому пророкують нагороду (це не футболіст "Барселони")

Через те, що у сезоні 2024/25 немає великих міжнародних турнірів на кшталт Чемпіонату світу чи Євро, "Золотий м'яч" кращому футболісту будуть вручати, виходячи здебільшого з його успішних виступів за клуб. Деякі експерти схиляються до того, що нагороду отримає хтось з футболістів "Барселони". Однак є ще один гравець, якого несправедливо "списали".

Хто отримає "Золотий м'яч" у 2025 році

Донедавна в списку головних претендентів лідирував лідер "Барселони" Рафінья, який є лідером за результативністю в Лізі чемпіонів.



Також в топ рейтингу експерти вносять Ламіна Ямаля. 17-річний гравець "Барси" чудово виконує свою роботу на полі. Однак навряд чи цьогорічну нагороду наважаться віддати такому юному футболісту. Але в подальшому, якщо хлопець не "здується", то він має всі шанси поповнити свою колекцію трофеїв не одним "Золотим м'ячем".



До рейтингу також входять інші представники "синьо-гранатових", зокрема Роберт Левандовський і Педрі.



Однак наразі експерти віддають найбільшу перевагу зовсім не футболістам blaugranes. Лідирує у списку ключовий гравець ПСЖ Усман Дембеле. Цього сезону він забив 35 голів, віддав 11 результативних передач, вже виграв Лігу 1 та Трофей чемпіонів (Суперкубок Франції). Але головне - "летючий форвард" має всі шанси отримати "золото" Ліги чемпіонів, з огляду на результати і якість гри парижан.



Топ-20 головних претендентів на "Золотий м'яч" прямо зараз виглядає таким чином: