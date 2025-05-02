Рейтинг претендентів на "Золотий м'яч": кому пророкують нагороду (це не футболіст "Барселони")
Через те, що у сезоні 2024/25 немає великих міжнародних турнірів на кшталт Чемпіонату світу чи Євро, "Золотий м'яч" кращому футболісту будуть вручати, виходячи здебільшого з його успішних виступів за клуб. Деякі експерти схиляються до того, що нагороду отримає хтось з футболістів "Барселони". Однак є ще один гравець, якого несправедливо "списали".
РБК-Україна пропонує рейтинг головних претендентів на "Золотий м'яч", який склало авторитетне видання Goal.com.
Хто отримає "Золотий м'яч" у 2025 році
Донедавна в списку головних претендентів лідирував лідер "Барселони" Рафінья, який є лідером за результативністю в Лізі чемпіонів.
Також в топ рейтингу експерти вносять Ламіна Ямаля. 17-річний гравець "Барси" чудово виконує свою роботу на полі. Однак навряд чи цьогорічну нагороду наважаться віддати такому юному футболісту. Але в подальшому, якщо хлопець не "здується", то він має всі шанси поповнити свою колекцію трофеїв не одним "Золотим м'ячем".
До рейтингу також входять інші представники "синьо-гранатових", зокрема Роберт Левандовський і Педрі.
Однак наразі експерти віддають найбільшу перевагу зовсім не футболістам blaugranes. Лідирує у списку ключовий гравець ПСЖ Усман Дембеле. Цього сезону він забив 35 голів, віддав 11 результативних передач, вже виграв Лігу 1 та Трофей чемпіонів (Суперкубок Франції). Але головне - "летючий форвард" має всі шанси отримати "золото" Ліги чемпіонів, з огляду на результати і якість гри парижан.
Топ-20 головних претендентів на "Золотий м'яч" прямо зараз виглядає таким чином:
- Усман Дембеле ("ПСЖ")
- Ламін Ямаль ("Барселона")
- Рафінья ("Барселона")
- Педрі ("Барселона")
- Мохамед Салах ("Ліверпуль")
- Роберт Левандовський ("Барселона")
- Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ)
- Гаррі Кейн ("Баварія")
- Кіліан Мбаппе ("Реал")
- Нуну Мендеш (ПСЖ)
- Деклан Райс ("Арсенал")
- Джуд Беллінгем ("Реал")
- Вінісіус Жуніор ("Реал")
- Вітінья (ПСЖ)
- Хвіча Кварацхелія (ПСЖ)
- Віктор Дьокереш ("Спортинг")
- Лаутаро Мартінес ("Інтер")
- Дезіре Дуе (ПСЖ)
- Букайо Сака ("Арсенал")
- Дензел Дюмфріс ("Інтер")
Раніше ми писали, що футболіст "Барселони" перевершив досягнення Ліонеля Мессі.