Рейтинг претендентов на "Золотой мяч": кому пророчат награду (это не футболист "Барселоны")

Из-за того, что в сезоне 2024/25 нет крупных международных турниров вроде Чемпионата мира или Евро, "Золотой мяч" лучшему футболисту будут вручать, исходя в основном из его успешных выступлений за клуб. Некоторые эксперты склоняются к тому, что награду получит кто-то из футболистов "Барселоны". Однако есть еще один игрок, которого несправедливо "списали".

Кто получит "Золотой мяч" в 2025 году

До недавнего времени в списке главных претендентов лидировал лидер "Барселоны" Рафинья, который является лидером по результативности в Лиге чемпионов.



Также в топ рейтинга эксперты вносят Ламина Ямаля. 17-летний игрок "Барсы" прекрасно выполняет свою работу на поле. Однако вряд ли нынешнюю награду решатся отдать такому юному футболисту. Но в дальнейшем, если парень не "сдуется", то он имеет все шансы пополнить свою коллекцию трофеев не одним "Золотым мячом".



В рейтинг также входят другие представители "сине-гранатовых", в частности Роберт Левандовский и Педри.



Однако пока эксперты отдают наибольшее предпочтение вовсе не футболистам blaugranes. Лидирует в списке ключевой игрок ПСЖ Усман Дембеле. В этом сезоне он забил 35 голов, отдал 11 результативных передач, уже выиграл Лигу 1 и Трофей чемпионов (Суперкубок Франции). Но главное - "летучий форвард" имеет все шансы получить "золото" Лиги чемпионов, учитывая результаты и качество игры парижан.



Топ-20 главных претендентов на "Золотой мяч" прямо сейчас выглядит следующим образом: